Sinner-Agamenone, ATP Umago: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani, non prima delle 20.00, Jannik Sinner e Franco Agamenone si affronteranno nelle semifinali dell’ATP di Umago. Sulla terra rossa croata assisteremo a una sfida inedita e inaspettata, soprattutto per il percorso dell’italo-argentino. Agamenone, proveniente dalle qualificazioni, è riuscito a spingersi a tanto, togliendosi la soddisfazione di eliminare nella sua avventura tennisti del calibro dell’argentino Sebastian Baez e di Marco Cecchinato, quest’ultimo nei quarti di finale. Senza avere nulla perdere Franco ha messo in mostra il suo miglior tennis della carriera. Non sarà semplice dunque per Sinner che dovrà affrontare un derby non semplice, dovendo partire coi favori del pronostico, a caccia della sua prima Finale ATP sulla terra battuta. Si prospetta, per questo, una partita molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani, non prima delle 20.00, Jannike Francosi affronteranno nelle semifinali dell’ATP di. Sulla terra rossa croata assisteremo a una sfida inedita e inaspettata, soprattutto per il percorso dell’italo-argentino., proveniente dalle qualificazioni, è riuscito a spingersi a tanto, togliendosi la soddisfazione di eliminare nella sua avventura tennisti del calibro dell’argentino Sebastian Baez e di Marco Cecchinato, quest’ultimo nei quarti di finale. Senza avere nulla perdere Franco ha messo in mostra il suo miglior tennis della carriera. Non sarà semplice dunque perche dovrà affrontare un derby non semplice, dovendo partire coi favori del pronostico, a caccia della sua prima Finale ATP sulla terra battuta. Si prospetta, per questo, una partita molto ...

gippu1 : Oggi pomeriggio a Umago si scriverà un'altra piccola pagina di storia del nostro tennis: QUATTRO italiani (Franco A… - josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - SuperTennisTv : Prima semifinale #ATP in carriera! Franco #Agamenone si aggiudica la sfida ???? con Cecchinato per 6-2 6-1: domani… - effedandrea : #tennis ad Umago due italiani in semifinale. ???? Super Jannik e Giulio #Sinner raggiunge la prima SF della stagione… - Champagnephilly : RT @josemorgado: Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone… -