Lutto terribile in MotoGP: viene a mancare un grande pilastro (Di venerdì 29 luglio 2022) Un duro colpo per tutto l’ambiente delle due ruote e della MotoGP. E’ venuto a mancare un grande interprete della storia del Motomondiale. Le corse motociclistiche appassionano milioni di spettatori in tutto il mondo. I centauri sono sempre stati visti, nella cultura popolare, come degli eroi da prendere a modello. Chi si avvicina al motociclismo, lo fa anche per emulare i grandi interpreti che sono stati in grado di trasmettere forti emozioni. In Italia abbiamo avuto alcuni tra i più grandi campioni della storia del Motomondiale. Giacomo Agostini, ancora oggi, è il rider con più titoli mondiali nella storia delle due ruote. MotoGP (Adobe Stock)Nei tempi moderni, i ragazzi sono cresciuti con dei simboli come Max Biaggi, Loris Capirossi e Valentino Rossi. Campioni che hanno scritto pagine indelebili ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 luglio 2022) Un duro colpo per tutto l’ambiente delle due ruote e della. E’ venuto auninterprete della storia del Motomondiale. Le corse motociclistiche appassionano milioni di spettatori in tutto il mondo. I centauri sono sempre stati visti, nella cultura popolare, come degli eroi da prendere a modello. Chi si avvicina al motociclismo, lo fa anche per emulare i grandi interpreti che sono stati in grado di trasmettere forti emozioni. In Italia abbiamo avuto alcuni tra i più grandi campioni della storia del Motomondiale. Giacomo Agostini, ancora oggi, è il rider con più titoli mondiali nella storia delle due ruote.(Adobe Stock)Nei tempi moderni, i ragazzi sono cresciuti con dei simboli come Max Biaggi, Loris Capirossi e Valentino Rossi. Campioni che hanno scritto pagine indelebili ...

zazoomblog : Sport in lutto: addio al piccolo campione di soli 9 anni. Una fine terribile - #Sport #lutto: #addio #piccolo - acropolita : Terribile la perdita di Pietro Citati. Lutto inconsolabile per la letteratura e la poesia. E per me personalmente,… - CasilinaNews : Lutto a Sant'Elia Fiumerapido: fissati i funerali di Kekka, la 24enne morta in un terribile incidente… - infoitcultura : Made in Sud, terribile lutto per uno volti più amati - ParliamoDiNews : LUTTO IMPROVVISO A BALLANDO CON LE STELLE, LA TERRIBILE NOTIZIA POCO FA - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL #27luglio -