L' inchiesta è un flop ma è un colpo ad orologeria per colpire Fratelli d' Italia | il caso Terracina

«Ritengo che non vi sia nulla di illecito o sgradevole nello svolgere la propria attività, ricercando il consenso piuttosto che il dissenso dei cittadini». È l'europarlamentare Nicola Procaccini a spiegare in sei pagine di verbale di interrogatorio davanti ai magistrati di Latina, la sua versione dei fatti riguardo all'inchiesta che ha colpito il Comune di Terracina, facendolo finire sul registro degli indagati. L'ex sindaco è accusato di turbativa d'asta a proposito del piano di salvataggio balneare collettivo del 2019 e induzione indebita a fare o promettere utilità relativamente all'autorizzazione per l'installazione di alcuni gonfiabili in mare da parte della società «Oasi Sea Park». L'indagine che ha fatto finire nei guai 59 persone, tra le quali l'ex primo cittadino Roberta Tintari, che si è dimessa lo scorso 22 luglio, è iniziata tre anni fa, nel ...

