L’Agcom ha finalmente ammesso di essere disarmata sulla par condicio nei media digitali

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 29 luglio 2022) È un po’ il segreto di Pulcinella. Nel senso che è evidente ormai a tutti, sin dalle elezioni del 2013 (e quindi anche per le elezioni del 2018, di conseguenza), che la famosa leggepar, datata 2000, non sia più adatta ai nuovi mezzi di comunicazione. Oggi, però, a dirlo non sono soltanto i critici dell’analisi politica e dell’esposizione politica davanti alle folle: l’ammissione arriva direttamente dal vertice dell’organismo che dovrebbe vigilarecorrettezza della comunicazione in tempi di elezioni. Il presidente del, Giacomo Lasorella, ha fatto la consueta relazione annuale davanti alle camere. E ha messo nero su bianco un punto importante: l’autorità non è in grado, in alcun modo, di prepararsi e di fronteggiare i messaggi politici che riguarderanno quello che viene definito ambiente ...