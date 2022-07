Kurt Angle: “Vince McMahon è un grande uomo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Vince McMahon ha sconvolto il mondo del pro wrestling annunciando il suo ritiro da CEO della WWE. Ovviamente il tutto ha generato un gran polverone mediatico dove molti ex dipendenti e non si sono esposti in merito alla questione. Uno di questi è stato l’Halll of Famer Kurt Angle che per “l’ex datore di lavoro” ha speso solo parole. Le sue parole “Gli ho scritto 5 giorni fa quando decise di ritirarsi dicendogli -ti voglio bene Vince-. Non voglio entrare nei dettagli di quello che è successo. Lui mi ha risposto -ti voglio bene anche io-. Per me è stato come un padre. Abbiamo avuto qualche screzio nel 2006 ma nel 2017 abbiamo risolto tutto e lo amo alla morte. E’ un grande essere umano, tutti commettiamo errori, nessuno è esente”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022)ha sconvolto il mondo del pro wrestling annunciando il suo ritiro da CEO della WWE. Ovviamente il tutto ha generato un gran polverone mediatico dove molti ex dipendenti e non si sono esposti in merito alla questione. Uno di questi è stato l’Halll of Famerche per “l’ex datore di lavoro” ha speso solo parole. Le sue parole “Gli ho scritto 5 giorni fa quando decise di ritirarsi dicendogli -ti voglio bene-. Non voglio entrare nei dettagli di quello che è successo. Lui mi ha risposto -ti voglio bene anche io-. Per me è stato come un padre. Abbiamo avuto qualche screzio nel 2006 ma nel 2017 abbiamo risolto tutto e lo amo alla morte. E’ unessere umano, tutti commettiamo errori, nessuno è esente”.

Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Vince McMahon è un grande uomo' - _Elevener : RT @Mako9043: Io Shirai, Essa Rios, Kurt Angle, and Ricochet - WRESTHINGS : RT @Mako9043: Io Shirai, Essa Rios, Kurt Angle, and Ricochet - Mako9043 : Io Shirai, Essa Rios, Kurt Angle, and Ricochet - theshieldofspo1 : Kurt Angle: Chad Gable poteva essere il figlio illegittimo -

Il grande ritorno di John Cena in WWE: ecco come è andata Dal 27 giugno 2002, giorno in cui affrontò Kurt Angle a SmackDown presentandosi come il simbolo della "Ruthless Aggression", a oggi molte cose sono cambiate. Cena è riuscito a diventare il vero volto ... WWE 2K22, colpisce in maniera diversa - Recensione Purtroppo mancano nomi di spicco come Daniel Bryan, Kurt Angle, Chris Jericho, CM Punk a causa di problemi di licenza, ma la community si è già attivata per utilizzare l'editor di gioco e creare le ... World Wrestling Kurt Angle rivela come si è sbarazzato degli antidolorifici Kurt Angle viene unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi performer di tutti i tempi. Dopo essersi aggiudicato l’oro olimpico ad Atlanta nel 1996, Angle ha provato a sfondare anche nel wrestl ... WWE: Grande aggiornamento sul futuro di Rey Mysterio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Dal 27 giugno 2002, giorno in cui affrontòa SmackDown presentandosi come il simbolo della "Ruthless Aggression", a oggi molte cose sono cambiate. Cena è riuscito a diventare il vero volto ...Purtroppo mancano nomi di spicco come Daniel Bryan,, Chris Jericho, CM Punk a causa di problemi di licenza, ma la community si è già attivata per utilizzare l'editor di gioco e creare le ... Kurt Angle rivela come si è sbarazzato degli antidolorifici Kurt Angle viene unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi performer di tutti i tempi. Dopo essersi aggiudicato l’oro olimpico ad Atlanta nel 1996, Angle ha provato a sfondare anche nel wrestl ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...