Juve, Danilo: «Real? Sarò una sfida emozionante. L’obiettivo è tornare a vincere» (Di venerdì 29 luglio 2022) Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida al Real Madrid e gli obiettivi stagionali Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida al Real Madrid e gli obiettivi stagionali. Le sue dichiarazioni: Real MADRID – «Sarà una bella partita, contro il Real, emozionante anche per me, che ho trascorso a Madrid due anni. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio stiamo lavorando su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra “arroganza”, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco». OBIETTIVO – «tornare alla vittoria. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022), difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dellaalMadrid e gli obiettivi stagionali, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dellaalMadrid e gli obiettivi stagionali. Le sue dichiarazioni:MADRID – «Sarà una bella partita, contro ilanche per me, che ho trascorso a Madrid due anni. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio stiamo lavorando su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra “arroganza”, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco». OBIETTIVO – «alla vittoria. ...

