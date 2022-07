Irpinia Pride, partecipera? anche don Vitaliano Della Sala (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – Rivoluzione di Pace, la marcia per i diritti LGBT+ che domani dipingera? dei colori dell’arcobaleno le strade principali Della citta? di Mercogliano, ci sara? anche un intervento del prete irpino, don Vitaliano Della Sala. L’attuale direttore Della mensa-dormitorio “Don Tonino Bello” di Avellino nonche? parroco di Capocastello – l’antico borgo frazione di Mercogliano – e? sempre stato al centro del dibattito pubblico, locale e nazionale, per le battaglie progressiste che negli anni ha portato avanti, schierandosi ogni volta al fianco degli indifesi e dei discriminati. Gia? nei giorni scorsi, quelli che hanno accompagnato l’organizzazione del Pride, don Vitaliano ha dimostrato grande vicinanza e supporto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – Rivoluzione di Pace, la marcia per i diritti LGBT+ che domani dipingera? dei colori dell’arcobaleno le strade principalicitta? di Mercogliano, ci sara?un intervento del prete irpino, don. L’attuale direttoremensa-dormitorio “Don Tonino Bello” di Avellino nonche? parroco di Capocastello – l’antico borgo frazione di Mercogliano – e? sempre stato al centro del dibattito pubblico, locale e nazionale, per le battaglie progressiste che negli anni ha portato avanti, schierandosi ogni volta al fianco degli indifesi e dei discriminati. Gia? nei giorni scorsi, quelli che hanno accompagnato l’organizzazione del, donha dimostrato grande vicinanza e supporto ...

virginialamura : Non fermiamoci davanti ai #diritti! Il 30/07 parteciperó all’#IrpiniaPride a Mercogliano perché c’è bisogno di riaf… - StigmabaseE : [IT] Irpinia Pride 2022, il programma completo dell'evento di sabato 30 luglio a Mercogliano: LGBT, che a Mercoglia… - StigmabaseE : [IT] Vandalizzato cartellone?dell'Irpinia Pride: «Azione omofoba» - Il - StigmabaseE : [IT] IRPINIA PRIDE 2022: SABATO 30 LUGLIO A MERCOGLIANO, IL PROGRAMMA ... - Prima Tivvu: D.O.” Napoli: associazione… - StigmabaseE : [IT] Sfregiato il simbolo di Irpinia Pride, l'indignazione di Apple Pie - -