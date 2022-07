Clasica San Sebastian 2022, tutti gli italiani in gara. 11 azzurri al via, attenzione a Nibali, Ciccone e Bettiol (Di venerdì 29 luglio 2022) Si svolgerà sabato 30 luglio la Clasica di San Sebastian 2022, unica classica spagnola del calendario del World Tour. Si correrà per 224,8 km con partenza e arrivo a San Sebastian (Donostia). Il percorso avrà al suo interno ben sei GPM e lo spettacolo quindi non mancherà. Prenderanno parte alla corsa 11 azzurri. Tra questi attenzione soprattutto ad Alberto Bettiol, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, ma occhio anche a Domenico Pozzovivo, Alessandro Covi, Lorenzo Rota e Fausto Masnada. Gli altri italiani presenti saranno Mattia Cattaneo, Simone Petilli, Davide Villella e Matteo Fabbro. Tour de France femminile 2022: Lorena Wiebes formidabile in volata, battuta Elisa Balsamo. Tanta Italia nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Si svolgerà sabato 30 luglio ladi San, unica classica spagnola del calendario del World Tour. Si correrà per 224,8 km con partenza e arrivo a San(Donostia). Il percorso avrà al suo interno ben sei GPM e lo spettacolo quindi non mancherà. Prenderanno parte alla corsa 11. Tra questisoprattutto ad Alberto, Vincenzoe Giulio, ma occhio anche a Domenico Pozzovivo, Alessandro Covi, Lorenzo Rota e Fausto Masnada. Gli altripresenti saranno Mattia Cattaneo, Simone Petilli, Davide Villella e Matteo Fabbro. Tour de France femminile: Lorena Wiebes formidabile in volata, battuta Elisa Balsamo. Tanta Italia nella ...

