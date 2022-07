A Monte di Procida sequestrata porzione di lido (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nottata di controlli a Monte di Procida per i Carabinieri della locale stazione e per il personale della guardia costiera. Un controllo congiunto effettuato nella movida tra i lidi presenti sulla costa. Durante le operazioni i militari hanno effettuato un sequestro preventivo di una parte di un lido a via Miliscola. Seicento metri quadrati sequestrati perché utilizzati per una serata di mucica e ballo. Carabinieri e Guardia Costiera hanno infatti constatato come il 22enne titolare del lido – poi denunciato – avesse creato una discoteca permettendo alle circa 200 persone di ballare nonostante l’assenza del certificato di agibilità. La serata è stata quindi interrotta e gli invitati si sono allontanati tranquillamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nottata di controlli adiper i Carabinieri della locale stazione e per il personale della guardia costiera. Un controllo congiunto effettuato nella movida tra i lidi presenti sulla costa. Durante le operazioni i militari hanno effettuato un sequestro preventivo di una parte di una via Miliscola. Seicento metri quadrati sequestrati perché utilizzati per una serata di mucica e ballo. Carabinieri e Guardia Costiera hanno infatti constatato come il 22enne titolare del– poi denunciato – avesse creato una discoteca permettendo alle circa 200 persone di ballare nonostante l’assenza del certificato di agibilità. La serata è stata quindi interrotta e gli invitati si sono allontanati tranquillamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

