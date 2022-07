Test Logica | Sai spegnere tutte le candeline? Allora sei un fenomeno (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo Test Logica è solo per menti geniali. Sei in grado di spegnere tutte le candeline seguendo le regole? Provaci subito! Test Logica candeline (Brightside screenshot)Questo Test Logica è riservato a menti geniali. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci ma attenzione perché avrai solo 5 secondi a disposizione. I rompicapo e i Test Logica mettono alla prova le nostre abilità mentali. Possono un passatempo ma anche un allenamento divertente per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del Test, tuttavia quando la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 luglio 2022) Questoè solo per menti geniali. Sei in grado dileseguendo le regole? Provaci subito!(Brightside screenshot)Questoè riservato a menti geniali. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci ma attenzione perché avrai solo 5 secondi a disposizione. I rompicapo e imettono alla prova le nostre abilità mentali. Possono un passatempo ma anche un allenamento divertente per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del, tuttavia quando la ...

marijoa64 : RT @_cieloitalia: Annuncio riservato ai politicanti: Se volete il mio voto seguitemi e poi inviate curriculum in dm, faremo test di logica… - Beniami43733972 : @giuliocavalli Io sarei per introdurre la patente del cittadino: un test molto elementare di logica, economia, attu… - MCMXLVIII8 : RT @_cieloitalia: Annuncio riservato ai politicanti: Se volete il mio voto seguitemi e poi inviate curriculum in dm, faremo test di logica… - LaRoss93718963 : RT @_cieloitalia: Annuncio riservato ai politicanti: Se volete il mio voto seguitemi e poi inviate curriculum in dm, faremo test di logica… - Gabriel05470893 : RT @_cieloitalia: Annuncio riservato ai politicanti: Se volete il mio voto seguitemi e poi inviate curriculum in dm, faremo test di logica… -