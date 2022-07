Shawn Mendes si ferma per problemi di salute: cos’ha il cantante (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo Justin Bieber anche un altro cantante deve arrendersi alla salute Non c’è pace per la musica Pop. Dopo Justin Bieber si ferma anche Shawn Mendes costretto a cancellare le date del tour per risolvere, come il collega, i problemi di salute. A comunicarlo lo stesso artista ed ex di Camilla Cabello con un post Instagram. “Come sapete, ho dovuto rimandare le ultime settimane di spettacoli perché non ero del tutto preparato al peso che il ritorno in scena avrebbe avuto su di me. Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto ad affrontare le difficoltà del tour dopo questo periodo di assenza”. Shawn Mendes ha infatti ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo Justin Bieber anche un altrodeve arrendersi allaNon c’è pace per la musica Pop. Dopo Justin Bieber sianchecostretto a cancellare le date del tour per risolvere, come il collega, idi. A comunicarlo lo stesso artista ed ex di Camilla Cabello con un post Instagram. “Come sapete, ho dovuto rimandare le ultime settimane di spettacoli perché non ero del tutto preparato al peso che il ritorno in scena avrebbe avuto su di me. Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto ad affrontare le difficoltà del tour dopo questo periodo di assenza”.ha infatti ...

trash_italiano : Dopo aver rimandato alcune date, Shawn Mendes ha annunciato ora di aver cancellato l'intero tour. Il cantante, dopo… - sognitrasilenzi : mercy x sempre la mia canzone preferita di shawn mendes io la ascolterei all’infinito - drunkface_ : Qualcun* sa come chiedere il rimborso dei biglietti del #WonderTheWorldTour di Shawn Mendes? Soprattutto, si può già fare? - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: #ShawnMendes cancella il suo tour mondiale, compresi i concerti previsti in Italia nel 2023 ? - RadioR101 : #R101News: #ShawnMendes cancella il suo tour mondiale, compresi i concerti previsti in Italia nel 2023 ? -