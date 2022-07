Sassuolo, Carnevali durissimo sulla scelta del calciomercato aperto: lo sfogo (Di giovedì 28 luglio 2022) La prossima stagione di Serie A che prenderà il via il 13 agosto 2022, tra meno di un mese, passerà alla storia come un’edizione unica del nostro campionato. A causa della prima storica edizione invernale del Mondiale di calcio, che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre 2022, le tempistiche e le dinamiche dei vari campionati europei saranno completamente stravolte. Carnevali intervista polemica La Serie A, infatti, dovendosi adeguare ai tempi del Mondiale, inizierà molto in anticipo rispetto agli anni precedenti e ciò causerà che il calciomercato estivo vedrà la chiusura solo in seguito alle prime 5 giornate di campionato, quindi circa 20 giorni dopo l’inizio della competizione. Proprio su questo argomento è intervenuto in maniera molto polemica il ds del Sassuolo , Giovanni Carnevali, ecco le ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) La prossima stagione di Serie A che prenderà il via il 13 agosto 2022, tra meno di un mese, passerà alla storia come un’edizione unica del nostro campionato. A causa della prima storica edizione invernale del Mondiale di calcio, che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre 2022, le tempistiche e le dinamiche dei vari campionati europei saranno completamente stravolte.intervista polemica La Serie A, infatti, dovendosi adeguare ai tempi del Mondiale, inizierà molto in anticipo rispetto agli anni precedenti e ciò causerà che ilestivo vedrà la chiusura solo in seguito alle prime 5 giornate di campionato, quindi circa 20 giorni dopo l’inizio della competizione. Proprio su questo argomento è intervenuto in maniera molto polemica il ds del, Giovanni, ecco le ...

