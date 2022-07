Omicidio Vassallo: 9 indagati per la morte del “sindaco pescatore”, anche 3 carabinieri. Pm: “Indagini indirizzate su soggetti estranei” (Di giovedì 28 luglio 2022) Angelo Vassallo voleva denunciare un traffico di droga intorno al porto di Acciaroli e per questo fu ammazzato. E le Indagini sulla sua morte furono indirizzate verso soggetti estranei al delitto. Ecco l’accusa contenuta nel decreto di perquisizione eseguito stamane dai carabinieri dei Ros, sezione crimini violenti, su ordine della Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli. Nove gli indagati nel nuovo fascicolo sull’Omicidio del sindaco di Pollica, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010. Tra i nove indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in Omicidio, ci sono il tenente colonnello dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Angelovoleva denunciare un traffico di droga intorno al porto di Acciaroli e per questo fu ammazzato. E lesulla suafuronoversoal delitto. Ecco l’accusa contenuta nel decreto di perquisizione eseguito stamane daidei Ros, sezione crimini violenti, su ordine della Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli. Nove glinel nuovo fascicolo sull’deldi Pollica, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010. Tra i novea vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in, ci sono il tenente colonnello dei ...

