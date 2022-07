No! Questo non è un immigrato che ha fatto irruzione in una cattedrale in Francia (Di giovedì 28 luglio 2022) Circola un video dove un uomo a petto nudo, identificato dagli utenti come «migrante» o «immigrato», aggredisce un sacerdote cristiano durante la messa per poi portarsi via la Bibbia, rubandola. Secondo i post social, il fatto sarebbe accaduto in Francia. La narrazione fornita è quella di un Europa che si lascia trattare male dagli immigrati, soprattutto se irregolari. Si tratta di una notizia falsa, la realtà del video è un’altra. Per chi ha fretta Si sostiene che il fatto sia avvenuto in Francia e che il protagonista sua un immigrato. Il video circolava già nel 2020, ma il fatto viene ricondotto in Spagna. In realtà, il fatto risale al 2020 in Guyana, uno dei Paesi del continente sudamericano. L’uomo non era un immigrato, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Circola un video dove un uomo a petto nudo, identificato dagli utenti come «migrante» o «», aggredisce un sacerdote cristiano durante la messa per poi portarsi via la Bibbia, rubandola. Secondo i post social, ilsarebbe accaduto in. La narrazione fornita è quella di un Europa che si lascia trattare male dagli immigrati, soprattutto se irregolari. Si tratta di una notizia falsa, la realtà del video è un’altra. Per chi ha fretta Si sostiene che ilsia avvenuto ine che il protagonista sua un. Il video circolava già nel 2020, ma ilviene ricondotto in Spagna. In realtà, ilrisale al 2020 in Guyana, uno dei Paesi del continente sudamericano. L’uomo non era un, ...

matteosalvinimi : La proposta della Lega è chiara: azzerare l'Iva su prodotti come latte, pane, pasta, frutta e verdura. Chi riuscirà… - DavidPuente : No! Questo non è un immigrato che ha fatto irruzione in una cattedrale in Francia - LiaCapizzi : ?? Massimo Stano ORO mondiale ???? Poteva gareggiare nella 20Km di cui è campione olimpico. Eh no. il 30enne pugliese… - inside_ju : @BSe_Valdo_91 No purtroppo sono a dieta! ?? Io non sarei così sicuro della permanenza di Zaniolo alla Roma, questo è… - Fra24Mar : @superpeppeball Questo dicono per screditare ed è chiaro che si tratta di tentativi maldestri di marketing e contro… -