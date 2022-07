Lucca, niente Bologna: quasi fatta con una big d’Europa!? (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Bologna è alla ricerca di un calciatore che possa ricoprire il ruolo di vice Arnautovic, e infatti i dirigenti nelle ultime ore avrebbero chiuso con Lorenzo Lucca. Il ragazzo, attualmente al Pisa, ha incantato diverse squadre vista la splendida stagione disputata in Serie B, tra queste però non ci sono solo club italiani. Infatti, secondo quanto riportato Marco De Micheli a Sky Sport, nella trattativa tra la squadra toscana e quella emiliana si è inserita anche l’Ajax. Lucca Bologna Ajax Il Bologna ha difatti formulato un’offerta da 10 milioni che sembrava essere quella giusta per chiudere la trattativa, ma nelle ultime ore il club olandese ha rilanciato, offrendo ai neroazzurri un’offerta tra gli 11 e i 12 milioni. Adesso Lucca è intenzionato a chiudere al più presto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un calciatore che possa ricoprire il ruolo di vice Arnautovic, e infatti i dirigenti nelle ultime ore avrebbero chiuso con Lorenzo. Il ragazzo, attualmente al Pisa, ha incantato diverse squadre vista la splendida stagione disputata in Serie B, tra queste però non ci sono solo club italiani. Infatti, secondo quanto riportato Marco De Micheli a Sky Sport, nella trattativa tra la squadra toscana e quella emiliana si è inserita anche l’Ajax.Ajax Ilha difatti formulato un’offerta da 10 milioni che sembrava essere quella giusta per chiudere la trattativa, ma nelle ultime ore il club olandese ha rilanciato, offrendo ai neroazzurri un’offerta tra gli 11 e i 12 milioni. Adessoè intenzionato a chiudere al più presto ...

