L’insopportabile risentimento di chi vota nei confronti di chi si astiene

(Di giovedì 28 luglio 2022) Chissà perché a destra e a manca, pressoché in egual misura, suscita tanto disappunto la dichiarazione di non-voto. È un fatto che così l’elettore di destra come quello di sinistra si indispettisce meno per l’altrui voto agli avversari che per la scelta altrui di nonre né per gli uni né per gli altri. Perché? Forse perché chi assiste alla dichiarazione di astensione vede in quella scelta un pericolo di diluizione del sistema partecipativo? Perché, insomma, quell’elettore vede nel voto in sé, a prescindere dalla direzione in cui esso è esercitato, un patrimonio da mantenere e proteggere anche al prezzo che vincano quelli contro cui egli? Ma figuriamoci. O forse c’è una mozione altruistica dietro quel rincrescimento, insomma il dispiacere perché chi nonsi spoglia in tal modo di un diritto così importante? Ma non diciamo ...