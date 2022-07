(Di giovedì 28 luglio 2022) Prima pesante sconfitta per lain questa preparazione estiva: a Grassau in Germania i biancocelesti sono battuti con un sonoro 4 - 1 dalche per lunghi tratti ha dominato il match, deciso ...

In Serie A su tutto Lazio e Napoli, che però hanno già fatto acquisti in difesa e quindi si sono defilate, lasciando spazio al Rennes, club francese che ha visto sfumare Kim Min-Jae, ormai ... Lazio choc: prende quattro sberle dal Genoa Prima pesante sconfitta per la Lazio in questa preparazione estiva: a Grassau in Germania i biancocelesti sono battuti con un sonoro 4-1 dal Genoa che per lunghi tratti ha dominato il match, ...