Kaspersky scopre NaiveCopy | una campagna APT molto attiva che prende di mira il settore delle criptovalute

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 28 luglio 2022. Nel secondo trimestre del 2022, i ricercatori dihanno osservato che i gruppi APT(Advanced Persistent Threat) prendono sempre più diil. Utilizzando come esca i contenuti relativi alla moneta virtuale e ad avvisiforze dell'ordine, il threat actor che si nasconde dietro a questa nuova e attivissima, soprannominata “”,diinvestitori in azioni ein Corea del Sud. Inoltre, ulteriori analisitattiche etecniche dihanno rivelato un'altracorrelata, verificatasi l'anno precedente, ...

Per rimanere protetti da minacce come CosmicStrand,consiglia di: Fornire al team SOC l'accesso alle informazioni più recenti sulle minacce (TI). IlThreat Intelligence Portal è ...Informazioni suè un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza diin materia di threat ... Firmware dei Pc in pericolo: Kaspersky scopre un malware persistente Nel secondo trimestre del 2022, i ricercatori di Kaspersky hanno scoperto una nuova campagna molto attiva iniziata a marzo e che ha preso di mira gli investitor ...Kaspersky ha scoperto il rootkit del firmware CosmicStrand, sviluppato da un threat actor APT, che consente la persistenza a lungo termine ...