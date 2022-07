Figlio Tacconi 'tanti auguri a me e a te, il mio orgoglio' (Di giovedì 28 luglio 2022) "Gli eventi della vita mi hanno reso il ragazzo che sono, forte e coraggioso. tanti auguri a me ma tanti auguri a te, che sei il mio orgoglio più grande. +27". Il primo pensiero di Andrea Tacconi, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) "Gli eventi della vita mi hanno reso il ragazzo che sono, forte e coraggioso.a me maa te, che sei il miopiù grande. +27". Il primo pensiero di Andrea, ...

Figlio Tacconi 'tanti auguri a me e a te, il mio orgoglio'

"Gli eventi della vita mi hanno reso il ragazzo che sono, forte e coraggioso. Tanti auguri a me ma tanti auguri a te, che sei il mio orgoglio più grande. +27". Il primo pensiero di Andrea Tacconi, affidato ai social, nel giorno del compleanno è per il padre Stefano. Da mesi infatti l'ex portiere della Juventus e della Nazionale sta seguendo il suo recupero dopo il ricovero in ospedale