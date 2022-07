ajeanfra : RT @CorSport: #Elmas: “Grande intesa con #MarioRui, concorrenza di #Kvara mi piace” ??? - NapoliNewsRobot : SOURCE - CorSport #Elmas: “Grande intesa con #MarioRui, concorrenza di #Kvara mi piace” ??? - CorSport : #Elmas: “Grande intesa con #MarioRui, concorrenza di #Kvara mi piace” ??? - sportli26181512 : #Elmas: “Grande intesa con Mario Rui, concorrenza di Kvara mi piace”: Il giocatore del Napoli dopo il 2-2 con l'Ada… - GoldelNapoli : Parole al miele per il compagno di squadra ?? -

ha elogiato il compagno di squadra Mario Rui , con cui si trova particolarmente ...In ombra(preferito a Kvara dall'inizio) che fatica a trovare spazio per i suoi guizzi. 'È ... Ostigard ha fatto unapartita nonostante il pasticcio'. Ma quello di ieri è stato anche il ...Cagliari, meteo per Giovedì 28 Luglio 2022. Giornata prevalentemente calda con cielo sereno, temperature comprese tra 23 e 33°C ...Il giocatore del Napoli dopo il 2-2 con l'Adana di Balotelli: “Cerco sempre di dare il meglio quando gioco a sinistra” ...