Earth Overshoot Day 2022: cos'è, data e di cosa si tratta? Earth Overshoot Day 2022: di cosa si tratta e che significa che il mondo ha esaurito tutte le sue risorse naturali? Earth Overshoot Day 2022: cos'è e cosa significa? Nella giornata di giovedì 28 luglio, cade l'Earth Overshoot Day 2022: il giorno in cui tutte le risorse naturali che la Terra genera nel corso dell'anno si sono esaurite. È quanto emerso dai calcoli del Global Footprint Network. La data dell'Earth Overshoot Day 2022 risulta essere con un giorno di anticipo rispetto al 2021 e rappresenta il più grande deficit ecologico mai registrato sin da quanto il mondo ha cominciato a sovrasfruttare le risorse naturali.

