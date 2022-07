Stephanie3Perna : RT @TgLa7: Attacco missilistico russo nella regione di Kiev nelle prime ore del mattino di oggi. Sindaco: 'Colpiti edifici residenziali', i… - TgLa7 : Attacco missilistico russo nella regione di Kiev nelle prime ore del mattino di oggi. Sindaco: 'Colpiti edifici res… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? La telefonata fra il presidente americano Joe #Biden e il presidente cinese #XiJinping è in corso. E' iniziata da pochi min… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ?? La telefonata fra il presidente americano Joe #Biden e il presidente cinese #XiJinping è in corso. E' iniziata da pochi min… - Mi64685854 : RT @rtl1025: ?? La telefonata fra il presidente americano Joe #Biden e il presidente cinese #XiJinping è in corso. E' iniziata da pochi min… -

Agenzia ANSA

Lafra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping è in. E' iniziata alle 14.33. . 28 luglio 2022Anche lada effettuare al numero verde, per confermare la propria identità ed il ... compresi i loro call center con sede all'estero, mentre è indi registrazione alla Corte dei Conti ... E' in corso la telefonata tra Biden e Xi - Asia La telefonata fra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping è in corso. E' iniziata alle 14.33. (ANSA). (ANSA) ...L'isola di Formosa è una questione di affari interni per la Cina e non c'è spazio per l'interferenza americana. Le forze armate cinesi promettono "tolleranza zero" ...