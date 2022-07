De Laurentiis e le multiproprietà: «La Figc ha creduto in chi ha investito nel calcio» (Di giovedì 28 luglio 2022) È di pochi minuti fa la notizia della clamorosa vittoria politica dei De Laurentiis, Aurelio e Luigi. Potranno tenere sia il Napoli che il Bari fino alla stagione 2028/2029. Il Consiglio Federale della Figc ha infatti approvato la modifica in materia di multiproprietà. Di seguito il comunicato stampa diffuso da Aurelio e Luigi De Laurentiis, pubblicato anche sul sito del Napoli. «”La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà – si legge – è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. E’ quanto affermano il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Presidente del Bari, Luigi De ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) È di pochi minuti fa la notizia della clamorosa vittoria politica dei De, Aurelio e Luigi. Potranno tenere sia il Napoli che il Bari fino alla stagione 2028/2029. Il Consiglio Federale dellaha infatti approvato la modifica in materia di. Di seguito il comunicato stampa diffuso da Aurelio e Luigi De, pubblicato anche sul sito del Napoli. «”La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di– si legge – è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni hanel rilancio delinvestendo ingenti risorse economiche”. E’ quanto affermano il Presidente del Napoli, Aurelio De, e il Presidente del Bari, Luigi De ...

