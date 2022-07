Calcio | Napoli e Bari | bene modifica regole su multiproprietà

(Di giovedì 28 luglio 2022) "Laapprovata dal Consiglio Federale della Figc in materia diè un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del...

... 'E' stata sancita la fine delle multiproprietà nelitaliano. Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane la proposta die Bari di abbandonare qualsiasi controversia legale in corso purché ......è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio delinvestendo ingenti risorse economiche". E' quanto affermano il Presidente del, ...La speranza di tutti noi amanti del calcio è quella di continuare a vedere CR7 nella competizione più affascinante del mondo dove il portoghese ha, di fatto, superato ogni record possibile diventando ...A fronte di questa modifica, i presidenti di Bari e Napoli si sono impegnati a rinunciare ... non ci saranno più multiproprietà nel calcio italiano e non ci saranno contenziosi" ha spiegato ...