DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di martedì 1 luglio

Il calciomercato di martedì 1 luglio è in pieno fermento, con le ultime notizie su Napoli, Inter, Juventus, Milan e le altre big di Serie A. Tra trattative infuocate, colpi di scena e operazioni strategiche, il mercato estivo si anima sempre di più. Mentre l’Inter e la Juventus continuano a seguire le proprie sfide nel Mondiale per Club, le novità di oggi promettono di rivoluzionare il panorama calcistico italiano. Restate sintonizzati, perché non mancheranno sorprese!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l'estate, intanto prosegue il Mondiale per Club per Inter e Juventus. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato.it L'Inter, eliminata dal Fluminense nel Mondiale per Club, si prepara a rientrare in Italia dove troverà anche Bonny, già sbarcato a Milano. Intanto il Milan ha chiuso per Samuele Ricci mentre la Juventus lavora per il colpaccio Osimhen. La Roma cede Abraham e ora può cominciare a pensare alle entrate.

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

