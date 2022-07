TikTok annuncia maggiore trasparenza e accesso ai dati per i ricercatori

(Di mercoledì 27 luglio 2022)sempre più trasparente, secondo le intenzioni espresse. A dirlo è stata – qualche ora dopo la pubblicazione di un rapporto che ha rivelato quello che la piattaforma sta facendo per prendere distanza dalla Cina – Vanessa Pappas, COO della piattaforma. Secondo quanto affermato, iavranno più facilee protocolli che regolamentano il social. Presto dovrebbe essere consentito loro, inoltre, di accedere al framework e al sistema di moderazione di. Una, quindi, che dovrebbe permettere a chi fa ricerca di spiegare in maniera più puntuale avendo a disposizione tutta una serie di prove e riscontri in che modo funziona la piattaforma. LEGGI ANCHE >>> I politici come boomer: Instagram e ...

SocialCocco : TikTok annuncia la traduzione di testi, descrizione e sticker nei video. Pronti a diventare virali in tutto il mond… - MuseCOM : Zuckerberg annuncia il nuovo #NewsFeed di #Facebook, che ricalca sempre di più TikTok - AvatarNemo : Zuckerberg annuncia il nuovo News Feed di Facebook, che ricalca sempre di più TikTok - ParliamoDiNews : Zuckerberg annuncia il nuovo News Feed di Facebook, che ricalca sempre di più TikTok #zuckerberg #annuncia #news… -

Giornalettismo

...tutto quello che non può essere racchiuso in un post/reel su Instagram o in un video su. ... Leggi anche › Meghan Markle: "Il mio podcast parlerà di stereotipi femminili. E di ...Anche Carlo Calenda: "Se Mario Draghi fosse indisponibile come premier mi candido io". In ...su dieci Conte e Salvini colpevoli della crisi Social " La caccia ai voti passa anche daDonato De Caprio, salumiere diventato famoso sui social con i suoi panini, non può più pubblicare video su TikTok per una nuova politica .... Donato da oltre 24 anni lavora in una salumeria che si tro ...Molti di loro hanno anche annunciato che non avrebbero più fatto visita al negozio se lui non fosse tornato a fare i suoi video su TikTok. Donato De Caprio: la vita privata Non si sa molto della vita ...