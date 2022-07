Tensione sui collegi, Berlusconi si oppone al "metodo sondaggi". Summit sospeso: cosa succede (Di mercoledì 27 luglio 2022) "I sondaggi attuali non sono veritieri e corretti perché adesso danno Forza Italia al 10 per cento, ma quando inizierò a fare campagna elettorale e andrò in tv, le cose cambieranno e passeremo al 20 per cento...". Raccontano che durante il vertice di centrodestra a Montecitorio Silvio Berlusconi si sia impuntato sul nodo dei collegi elettorali, rivolgendosi a Giorgia Meloni che per la ripartizione degli uninominali avrebbe chiesto di tener conto degli attuali sondaggi. E ancora: "Tutti i partiti - avrebbe detto - sono indispensabili per la vittoria, bisogna governare insieme per cinque anni". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Iattuali non sono veritieri e corretti perché adesso danno Forza Italia al 10 per cento, ma quando inizierò a fare campagna elettorale e andrò in tv, le cose cambieranno e passeremo al 20 per cento...". Raccontano che durante il vertice di centrodestra a Montecitorio Silviosi sia impuntato sul nodo deielettorali, rivolgendosi a Giorgia Meloni che per la ripartizione degli uninominali avrebbe chiesto di tener conto degli attuali. E ancora: "Tutti i partiti - avrebbe detto - sono indispensabili per la vittoria, bisogna governare insieme per cinque anni".

mariamacina : RT @dariodangelo91: Tensione nel #centrodestra a pochi minuti dal via del vertice a Montecitorio - thvrsdaychiId : RT @dariodangelo91: Tensione nel #centrodestra a pochi minuti dal via del vertice a Montecitorio - Luce51661600 : RT @dariodangelo91: Tensione nel #centrodestra a pochi minuti dal via del vertice a Montecitorio - Stupormundi66 : RT @dariodangelo91: Tensione nel #centrodestra a pochi minuti dal via del vertice a Montecitorio - kaemax70 : RT @dariodangelo91: Tensione nel #centrodestra a pochi minuti dal via del vertice a Montecitorio -