Tassi in rialzo, ecco le 10 società mondiali con il debito più elevato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17% dell'indebitamento netto delle aziende (su 8.100 miliardi di dollari complessivi) fa capo a dieci grandi gruppi. I rischi collegati all’aumento degli oneri finanziari sta portando a interventi “taglia debito” con cessione di asset non strategici Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17% dell'indebitamento netto delle aziende (su 8.100 miliardi di dollari complessivi) fa capo a dieci grandi gruppi. I rischi collegati all’aumento degli oneri finanziari sta portando a interventi “taglia” con cessione di asset non strategici

marattin : Giovedì due appuntamenti fondamentali per l’Europa: i) si capirà se il gasdotto North Stream riapre o meno, dopo l’… - pietroraffa : === Titoli Stato: spread a 235, tassi in rialzo dopo Bce Non ci facciamo mancare niente - classcnbc : +++#BCE ????: rialzo dei tassi da 50 pb, prima volta in 11 anni+++ - BONDWorld_it : Intesa Sanpaolo : Riunione del FOMC Intesa Sanpaolo - Il principale evento della giornata è la riunione del FOMC,… - Kaltony3 : RT @Cosmino_: (1) Date importanti ?? Martedì (ore 22 italiane): report utili di Alphabet e #Microsoft (essendo pesanti sul #Nasdaq, potrebb… -