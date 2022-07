Spacciavano droga a San Giuseppe Vesuviano, denunciati (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due cittadini marocchini, di 37 e 38 anni, sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano per detenzione di droga a fini di spaccio e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. In un portasigari in metallo sono stati trovati 15 involucri con 20 grammi circa di hashish e all’interno di una tracolla un rotolo di cellophane e la lama di un coltello, usati per il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due cittadini marocchini, di 37 e 38 anni, sono statidagli agenti del Commissariato di Sanper detenzione dia fini di spaccio e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. In un portasigari in metallo sono stati trovati 15 involucri con 20 grammi circa di hashish e all’interno di una tracolla un rotolo di cellophane e la lama di un coltello, usati per il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

