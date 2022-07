Sicurezza in mare, acquascooter di Polizia e Guardia costiera in azione tra Formia e Scauri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante lo scorso fine settimana, la Questura di Latina e il Comando Capitaneria di Porto di Gaeta hanno intensificazione sul litorale scaurese e Formiano i servizi di vigilanza a mare volti a garantire il corretto traffico marittimo, mediante l’impiego di due moto d’acqua della Polizia di Stato ed una motovedetta dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia. In particolare, sono state controllate 14 unità da diporto, 2 moto d’acqua ed uno stabilimento Balneare, al fine di verificare il rispetto delle norme di Sicurezza da parte dei titolari delle imbarcazioni e del concessionario della spiaggia attrezzata. Le stesse unità marittime, hanno anche prestato soccorso ad un natante che era rimasto in avaria con il motore fuori uso che stava scarrocciando nella zona di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante lo scorso fine settimana, la Questura di Latina e il Comando Capitaneria di Porto di Gaeta hanno intensificsul litorale scaurese eno i servizi di vigilanza avolti a garantire il corretto traffico marittimo, mediante l’impiego di due moto d’acqua delladi Stato ed una motovedetta dell’Ufficio Locale Marittimo di. In particolare, sono state controllate 14 unità da diporto, 2 moto d’acqua ed uno stabilimento Balneare, al fine di verificare il rispetto delle norme dida parte dei titolari delle imbarcazioni e del concessionario della spiaggia attrezzata. Le stesse unità marittime, hanno anche prestato soccorso ad un natante che era rimasto in avaria con il motore fuori uso che stava scarrocciando nella zona di ...

