Sangiovanni criticato per un live si infuria: "Non denigrate la mia arte" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un lungo sfogo affidato ai social, dove il cantante ha spiegato cosa è successo durante un concerto in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un lungo sfogo affidato ai social, dove il cantante ha spiegato cosa è successo durante un concerto in ...

AntonioGatti19 : Sangiovanni criticato per un live si infuria: 'Non denigrate la mia arte' perchè denigrarlo? Scomparirà nel nulla… - flazia24 : RT @IlContiAndrea: #Sangiovanni criticato per la voce s’incazz* col giornalista: “Il tuo articolo in rima non faceva ridere. Non denigrate… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Sangiovanni criticato per la voce s’incazz* col giornalista: “Il tuo articolo in rima non faceva ridere. Non denigrate… - infoitcultura : Sangiovanni criticato per la voce s’incazz* col giornalista: “Il tuo articolo in rima non faceva ridere. Non denigr… - infoitcultura : Sangiovanni criticato dopo il suo ultimo concerto si sfoga sui social -