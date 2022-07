Ronaldo Atletico Madrid, i tifosi: «Non lo vogliamo! Contro i nostri valori» (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Il duro comunicato dei sostenitori dei Colchoneros L’ex Juventus e Real Madrid, Cristiano Ronaldo, è accostato anche all’Atletico Madrid in caso di addio al Manchester United. I tifosi dei Colchoneros, però, si schierano con un duro comunicato. Questa la nota dei tifosi dei Colchoneros: «Manifestiamo il nostro assoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all’Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo, un giocatore che rappresenta l’antitesi dei valori che stanno alla base del nostro club: spirito di sacrificio, generosità, semplicità e umiltà. Cristiano non potrebbe mai conquistare né il nostro affetto né la nostra gratitudine, per questo chiediamo alla società di non acquistarlo in alcun modo». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Il duro comunicato dei sostenitori dei Colchoneros L’ex Juventus e Real, Cristiano, è accostato anche all’in caso di addio al Manchester United. Idei Colchoneros, però, si schierano con un duro comunicato. Questa la nota deidei Colchoneros: «Manifestiamo il nostro assoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all’di Cristiano, un giocatore che rappresenta l’antitesi deiche stanno alla base del nostro club: spirito di sacrificio, generosità, semplicità e umiltà. Cristiano non potrebbe mai conquistare né il nostro affetto né la nostra gratitudine, per questo chiediamo alla società di non acquistarlo in alcun modo». L'articolo ...

