Roma, la droga inonda la città: cocaina, eroina e crack fuori controllo nei quartieri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma. La droga non si ferma mai nella Capitale, per questo i controlli devono tenere il passo, essere costanti, tassativi, scrupolosi e, soprattutto, omogenei. In ogni quartiere, dalle periferie sino al centro, le sostanze stupefacenti circolano in grande quantità attraverso i diversi centri di distribuzione. Ondata di arresti nelle ultime 48 ore Nelle ultime 48 ore, i controlli si sono occupati in prevalenza della periferia est, nei quartieri di Quarticciolo, Esquilino e Casal Bruciato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, e hanno portato all’arresto di 7 persone. Il primo arresto lo hanno eseguito i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca nei pressi di una nota piazza di spaccio di via Brandizzi. In manette è finita una 43enne Romana, con precedenti, notata aggirarsi con fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022). Lanon si ferma mai nella Capitale, per questo i controlli devono tenere il passo, essere costanti, tassativi, scrupolosi e, soprattutto, omogenei. In ogni quartiere, dalle periferie sino al centro, le sostanze stupefacenti circolano in grande quantità attraverso i diversi centri di distribuzione. Ondata di arresti nelle ultime 48 ore Nelle ultime 48 ore, i controlli si sono occupati in prevalenza della periferia est, neidi Quarticciolo, Esquilino e Casal Bruciato, coordinati dalla Procura della Repubblica di, e hanno portato all’arresto di 7 persone. Il primo arresto lo hanno eseguito i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca nei pressi di una nota piazza di spaccio di via Brandizzi. In manette è finita una 43ennena, con precedenti, notata aggirarsi con fare ...

CorriereCitta : Roma, la droga inonda la città: cocaina, eroina e crack fuori controllo nei quartieri - Open_gol : Il cinquantenne è ora in attesa di processo. A casa sua trovate dosi già pronte di sostanze stupefacenti, tra cui m… - CorriereCitta : Roma, fiumi di droga dello stupro per i festini Vip. Arrestato il ”Greco”: riforniva mezza città - VincenzaSMF : @marco73rm @Frances59783651 La droga è pericolosa ,siete tutti contro la città Eterna Roma non merita quelli come… - Scrittomisto : -