Napoli, le prime parole di Kim: «Felice di far parte di questo team» – VIDEO

Il neo difensore del Napoli Kim Min-Jae ha pronunciato le sue prime parole fa calciatore azzurro

Dopo l'ufficialità del Napoli dell'arrivo dal Fenerbahce di Kim Min-Jae, il difensore coreano ha pronunciato anche le sue prime parole da calciatore azzurro attraverso il suo profilo Instagram.

LE parole – «Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero Felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto».

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli)

L'articolo proviene da Calcio News 24.

