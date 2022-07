Muay thai, Sveva Melillo di Acilia trionfa ancora: ai World Games è oro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ostia – E’ un periodo trionfante per lo sport del X Municipio. trionfano i campioni che vivono e che si allenano nel territorio a un passo dal mare. Stavolta, dopo l’oro di Massimo Stano al Mondiale di atletica (leggi qui), è Sveva Melillo ad essere celebrata. Il suo successo ai World Games di Birmingham, già molto fruttuosi per l’Italia Team, arrivato lo scorso 17 luglio, aggiunge una perla alla storia dello sport azzurro. L’atleta, nata e cresciuta ad Acilia, ha vinto uno splendido oro nel Muay thai nella categoria dei 60 chili: “Finalmente ti ho preso!”. Scrive l’azzurra sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dopo la cinquina storica conquistata al Mondiale (leggi qui), dopo l’ultimo successo della scorsa primavera, prosegue il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ostia – E’ un periodonte per lo sport del X Municipio.no i campioni che vivono e che si allenano nel territorio a un passo dal mare. Stavolta, dopo l’oro di Massimo Stano al Mondiale di atletica (leggi qui), èad essere celebrata. Il suo successo aidi Birmingham, già molto fruttuosi per l’Italia Team, arrivato lo scorso 17 luglio, aggiunge una perla alla storia dello sport azzurro. L’atleta, nata e cresciuta ad, ha vinto uno splendido oro nelnella categoria dei 60 chili: “Finalmente ti ho preso!”. Scrive l’azzurra sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dopo la cinquina storica conquistata al Mondiale (leggi qui), dopo l’ultimo successo della scorsa primavera, prosegue il ...

