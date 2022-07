MTV Video Music Awards 2022, le nomination (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli MTV Video Music Awards 2022 sono uno dei premi più importanti per il mondo della Musica, dedicati al meglio dell’anno in materia di Videoclip, artisti, canzoni, album e performance. La 39° edizione degli MTV VMAs si terrà il prossimo 28 agosto dal Prudential Center di Newark, arena soprannominata The Rock in New Jersey. Non sono ancora stati rivelati i dettagli – conduzione, performance, etc – ma con l’annuncio delle nomination, è partito ufficialmente il carrozzone degli MTV Video Music Awards 2022. Facendo un bilancio delle candidature, gli artisti più nominati sono Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X, che hanno ottenuto 7 nomination a testa, seguiti da Doja Cat e Harry ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli MTVsono uno dei premi più importanti per il mondo dellaa, dedicati al meglio dell’anno in materia diclip, artisti, canzoni, album e performance. La 39° edizione degli MTV VMAs si terrà il prossimo 28 agosto dal Prudential Center di Newark, arena soprannominata The Rock in New Jersey. Non sono ancora stati rivelati i dettagli – conduzione, performance, etc – ma con l’annuncio delle, è partito ufficialmente il carrozzone degli MTV. Facendo un bilancio delle candidature, gli artisti più nominati sono Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X, che hanno ottenuto 7a testa, seguiti da Doja Cat e Harry ...

