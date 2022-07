Maneskin, due nomination agli Mtv VMA: “Supermodel” in vetta alla US Alternative Radio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, i Maneskin hanno appena aggiunto due nuovi significativi traguardi alla loro già incredibile lista di successi: la band ha ottenuto due nuove importanti nomination agli MTV VMA nelle categorie BEST NEW ARTIST e BEST Alternative VIDEO (per “I WANNA BE YOUR SLAVE”). Maneskin, in nomination agli Mtv Vma come Best New Artist e Best Alternative Video Maneskin, due nomination agli Mtv VmaPer celebrare entrambi i risultati con i fan, il gruppo ha appena pubblicato un accattivante video live di “Supermodel”, tratto dal loro recente storico concerto SOLD OUT al Circo Massimo di Roma, dove si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, ihanno appena aggiunto due nuovi significativi traguardiloro già incredibile lista di successi: la band ha ottenuto due nuove importantiMTV VMA nelle categorie BEST NEW ARTIST e BESTVIDEO (per “I WANNA BE YOUR SLAVE”)., inMtv Vma come Best New Artist e BestVideo, dueMtv VmaPer celebrare entrambi i risultati con i fan, il gruppo ha appena pubblicato un accattivante video live di “”, tratto dal loro recente storico concerto SOLD OUT al Circo Massimo di Roma, dove si sono ...

Giuli28_90 : I #Maneskin no, ma la gente ammassata per #Dybala ok. Non voglio demonizzare nessuna delle due situazioni, ma come… - RadioDueLaghi : I Maneskin hanno ottenuto due importanti nomination agli MTV VMA, proprio mentre Supermodel spopola nelle radio deg… - ramona_ladelfa : E anche quest'anno saranno agli MTV candidati in due categorie #maneskin Supermodel 1 , superati le 100milioni di a… - vincentdeange15 : Chissà come mai oggi la stampa italiana (a parte due articoletti) tace... ?? Qualcuno ha forse fatto partire l'ordi… -