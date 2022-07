In punta di penna. di Roberto De Luca (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Roberto De Luca La recente crisi di Governo si inserisce in un contesto socio-economico estremamente complesso per l’Italia, difficile da immaginare solo qualche mese fa. A inizio 2022, infatti, con il Covid sotto controllo, ci si attendeva un ulteriore “rimbalzo” dell’economia, con un robusto incremento del PIL. La guerra e la crisi inflazionistica, invece, hanno creato uno scenario inatteso che rischia, come quasi sempre accaduto, di penalizzare in maniera più incisiva la parte più fragile del Paese, vale a dire il nostro Mezzogiorno.Ancora a fine 2021, il Sud mostrava tutte le criticità e i ritardi accumulati nel corso degli anni, a partire da un PIL e da un livello di occupazione che stentano a raggiungere i livelli delle aree più sviluppate. Quest’ultimo fattore continua a mostrare dati allarmanti su molteplici aspetti, a partire da un tasso di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 27 luglio 2022) diDeLa recente crisi di Governo si inserisce in un contesto socio-economico estremamente complesso per l’Italia, difficile da immaginare solo qualche mese fa. A inizio 2022, infatti, con il Covid sotto controllo, ci si attendeva un ulteriore “rimbalzo” dell’economia, con un robusto incremento del PIL. La guerra e la crisi inflazionistica, invece, hanno creato uno scenario inatteso che rischia, come quasi sempre accaduto, di penalizzare in maniera più incisiva la parte più fragile del Paese, vale a dire il nostro Mezzogiorno.Ancora a fine 2021, il Sud mostrava tutte le criticità e i ritardi accumulati nel corso degli anni, a partire da un PIL e da un livello di occupazione che stentano a raggiungere i livelli delle aree più sviluppate. Quest’ultimo fattore continua a mostrare dati allarmanti su molteplici aspetti, a partire da un tasso di ...

