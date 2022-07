Ermal Meta annulla concerti: “Ma non sto morendo…” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “A leggere certi siti pare che io stia morendo”. Ermal Meta, con un tweet, ridimensiona i problemi di salute che nelle ultime ore lo hanno costretto ad annullare alcuni concerti. “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è”, ha scritto il cantautore ieri sul proprio profilo Instagram, pubblicando anche alcune foto. “A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”, ha aggiunto. Su Twitter, qualche ora dopo, il messaggio tranquillizzante: “A leggere certi siti pare che io stia morendo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “A leggere certi siti pare che io stia morendo”., con un tweet, ridimensiona i problemi di salute che nelle ultime ore lo hanno costretto adre alcuni. “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è”, ha scritto il cantautore ieri sul proprio profilo Instagram, pubblicando anche alcune foto. “A malincuore mi vedo costretto adre gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”, ha aggiunto. Su Twitter, qualche ora dopo, il messaggio tranquillizzante: “A leggere certi siti pare che io stia morendo. ...

