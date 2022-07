Codice della strada, presentato in Senato l'emendamento "Edoardo" sui neopatentati: cosa prevede (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il testo propone di vietare a chi ha meno di 21 anni e ai neopatentati di guidare con più di un passeggero a bordo da mezzanotte alle cinque di mattina. Previste multe salate oltre all'arresto da sei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il testo propone di vietare a chi ha meno di 21 anni e aidi guidare con più di un passeggero a bordo da mezzanotte alle cinque di mattina. Previste multe salate oltre all'arresto da sei ...

lastknight : Il @RegOpposizioni inizia alla grande: nelle prime righe di codice: 1- 'Just another Wordpress site' lasciato per s… - CoretoMario : RT @Comunardo: Tipo: “Bisogna fare il codice della strada ma mica puoi imporlo agli automobilisti”. Roba da pazzi. - binarioloco : RT @CamilloRicordi: - PosteSpedizioni : @samanthapieri10 Ciao, ti stiamo seguendo, scrivici un messaggio privato su questa pagina con il codice della spedizione così verifichiamo. -