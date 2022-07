Chiara Ferragni risponde alla Lucarelli: interviene un direttore di un albergo, ecco perché Selvaggia ha ragione – VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli ha fatto delle precisazioni in merito ad un recente VIDEO dove Chiara Ferragni faceva dell’ironia sui “furti” da camera ritenendosi colpevole di aver prelevato l’accappatoio di un hotel come “souvenir”: “Ditemi che voi non lo fate”, ha chiesto l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni risponde alla Lucarelli: ecco perché Selvaggia ha ragione “E’ un reato”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha fatto delle precisazioni in merito ad un recentedovefaceva dell’ironia sui “furti” da camera ritenendosi colpevole di aver prelevato l’accappatoio di un hotel come “souvenir”: “Ditemi che voi non lo fate”, ha chiesto l’imprenditrice digitale.ha“E’ un reato”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

DrApocalypse : AccappatoioGate, Lucarelli vs. chi difende Chiara Ferragni: 'Siete pronti ad un governo Salvini/Meloni' - graceclarke : @rrhoover @DaLiberman Remember Chiara Ferragni’s IPO? - Silviiiii22 : RT @FranAltomare: Qui per ricordare che la polemica del giorno non sta in piedi (gli hotel che frequenta, ovviamente, pretendono carte di c… - blogtivvu : Chiara Ferragni risponde alla Lucarelli: interviene il proprietario di un albergo, ecco perché Selvaggia ha ragione… - ApolideL : Chiara Ferragni e Fedez, visita nel cantiere della nuova casa: 'Ma la piscina è negli spazi comuni' In totale 4700… -