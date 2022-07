Caserta, prete giudica l’offerta di un fedele “troppo bassa” e tra i due nasce una rissa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’offerta troppo bassa da parte di un fedele durante un funerale ha causato l’ira di un prete e ha scatenato una “rissa”. È successo ad Aversa, un comune in provincia di Caserta. I fatti risalgono alla mattinata di martedì 26 luglio quando, al termine di un funerale, un parente del defunto si è recato in sacrestia per lasciare un’offerta alla chiesa. Secondo quanto riportano i giornali locali, la donazione del fedele di 25 euro è stata giudicata troppo bassa dal prete, che ha provveduto a farglielo notare: “Non c’è nessun obbligo”, ha risposto l’uomo e si è allontanato, lasciando i suoi soldi sul tavolo. Dopo una lite verbale il parroco è uscito in strada e, una volta raggiunto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’offertada parte di undurante un funerale ha causato l’ira di une ha scatenato una “”. È successo ad Aversa, un comune in provincia di. I fatti risalgono alla mattinata di martedì 26 luglio quando, al termine di un funerale, un parente del defunto si è recato in sacrestia per lasciare un’offerta alla chiesa. Secondo quanto riportano i giornali locali, la donazione deldi 25 euro è statatadal, che ha provveduto a farglielo notare: “Non c’è nessun obbligo”, ha risposto l’uomo e si è allontanato, lasciando i suoi soldi sul tavolo. Dopo una lite verbale il parroco è uscito in strada e, una volta raggiunto il ...

fattoquotidiano : Caserta, prete giudica l’offerta di un fedele “troppo bassa” e tra i due nasce una rissa - TeS_powergirl : Resto legata al mio concetto di Cristianità. Chiesa e preti possono pure andare a farsi fottere. - blogsicilia : ?? #Aversa, #Caserta. 'Offerta troppo bassa'. Prete aggredisce un parrocchiano in strada. La ricostruzione ?? - blogsicilia : #notizie #sicilia Troppo bassa l'offerta per il funerale, prete litiga con parrocchiano in strada -… - News24_it : Caserta, prete aggredisce un fedele dopo aver ricevuto 'un'offerta per un funerale troppo bassa' - TGCOM -