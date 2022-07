(Di mercoledì 27 luglio 2022)Italia e. Una partnership che dà lustro a entrambe e va avanti dal 2018 e ora si rafforza grazie alla consegna della quarta generazione di una A8 L, ammiraglia della Casa dei quattro anelli, da parte del numero uno della filiale italiana Fabrizio Longo al vicepresidente dell’associazione degli industriali Alberto Marenghi (entrambi nella foto), avvenuta presso la sede di Volkswagen Group Italia a Verona. Nello specifico, si tratta della versione con tecnologiaelettrica della flagship del marchio di lusso tedesco, che nella sua gamma annovera ormai diversi modelli ricaricabili alla spina (11) e 100% elettrici (5) grazie alla scelta di campo fatta da tempo a favore della tecnologia dell’elettrone. Nell’accordo conc’è anche la possibilità, per le 150 mila imprese affiliate, di ...

Il Fatto Quotidiano

L'auto la comprerà online e la ritirerà presso lo Space o le saràa casa. Per l'... Abbiamo finora attratto molti clienti dai classici brand di prestigio tedeschi,, BMW, Mercedes. Si ...... Volkswagen ID4 GTXQ4 e - tron Volvo C40 Tesla Model Y Esclusa la C40 che, seppur bella, è ... c ome cercare un distributore !la macchina, mi ci è voluto davvero poco per abituarmi ... Audi, consegnata una A8L ibrida plug-in a Confindustria Audi Italia e Confindustria. Una partnership che dà lustro a entrambe e va avanti dal 2018 e ora si rafforza grazie alla consegna della quarta generazione di una A8 L, ammiraglia della Casa dei quattr ...(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Un esemplare della quarta generazione di Audi A8 L, nella versione con tecnologia ibrida elettrica, è stata consegnata oggi a ...