ATP Umago 2022, Lorenzo Musetti: “Ottima partita in questo primo turno, contro Cecchinato sarà una battaglia” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con consapevolezza e lucidità. Lorenzo Musetti è stato abile ad assorbire tutte le emozioni del successo di Amburgo per riproporsi nel torneo di Umago. Sulla terra rossa croata il toscano era atteso da una partita non scontata, contro il mai comodo Aljaz Bedene. Un match nel quale il classe 2002 del Bel Paese ha fatto vedere alcuni pezzi del suo repertorio, dimostrando poi di rimanere aggrappato alla partita, anche quando il nervosismo ha condizionato il proprio tennis. Musetti, infatti, si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 e ha dato seguito al proprio buon momento. “Lui mi ha agevolato le cose perché era abbastanza falloso all’inizio, anche se serviva bene e mi dava fastidio, però io sono stato molto bravo a quel punto. Poi ho iniziato subito bene il secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con consapevolezza e lucidità.è stato abile ad assorbire tutte le emozioni del successo di Amburgo per riproporsi nel torneo di. Sulla terra rossa croata il toscano era atteso da unanon scontata,il mai comodo Aljaz Bedene. Un match nel quale il classe 2002 del Bel Paese ha fatto vedere alcuni pezzi del suo repertorio, dimostrando poi di rimanere aggrappato alla, anche quando il nervosismo ha condizionato il proprio tennis., infatti, si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 e ha dato seguito al proprio buon momento. “Lui mi ha agevolato le cose perché era abbastanza falloso all’inizio, anche se serviva bene e mi dava fastidio, però io sono stato molto bravo a quel punto. Poi ho iniziato subito bene il secondo ...

infoitsport : Sinner-Munar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 - TerrinoniL : ATP Umago - Lorenzo Musetti non si ferma: esordio vincente e 6° successo consecutivo - infoitsport : ATP Umago 2022, risultati 26 luglio: agli ottavi Corentin Moutet, Franco Agamenone e Lorenzo Musetti - infoitsport : Sinner-Munar oggi, ATP Umago: orario, dove vederlo in tv, programma, streaming - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner torna in campo a Umago: l'altoatesino sfida Munar. Scopriamo come seguire il match -