Vi ricordate di Giulia, la figlia di Serena Autieri? Ecco com'è diventata oggi (Di martedì 26 luglio 2022) Serena Autieri è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano ma è anche una madre ed una moglie molto attenta alle esigenze della propria famiglia. Dal suo matrimonio con Enrico Griselli ha avuto la piccola Giulia l'avete vista? E' la copia di sua madre. La propensione artistica di Serena Autieri si espande in tutti i campi, non solo è un' ottima conduttrice, ma è una bravissima attrice, ballerina e cantante. Un' artista a tutto tondo e con un incontenibile sorriso. Negli ultimi anni è stata impegnata nella conduzione del programma Rai, Dedicato al fianco di Gigi Marzullo. La carriera di Serena comincia nel 1997 quando interpreta il ruolo di Sara De Vito nella soap opera più longeva della Rai, Un posto al sole. La sua presenza sul set della fiction dura qualche ...

