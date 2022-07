Temperature in calo grazie all’aria più fresca in arrivo (Di martedì 26 luglio 2022) Che cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni dal bollettino ufficiale emesso martedì 26 luglio dal Centro Meteorologico Lombardo, previsione a cura di Ivan Malaspina. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale tende ad indebolirsi grazie all’arrivo di più incisive correnti atlantiche che determineranno alcuni giorni più instabili, in cui assisteremo a rapide alternanze tra momenti soleggiati e momenti caratterizzati da nuvole e rovesci sparsi. Le Temperature subiranno un calo da oggi grazie al minor soleggiamento e all’aria più fresca in arrivo, anche se rimarranno sempre su valori piuttosto elevati e saranno accompagnate da un alto livello di umidità. Martedì 26 luglio 2022 Tempo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Che cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni dal bollettino ufficiale emesso martedì 26 luglio dal Centro Meteorologico Lombardo, previsione a cura di Ivan Malaspina. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale tende ad indebolirsiall’di più incisive correnti atlantiche che determineranno alcuni giorni più instabili, in cui assisteremo a rapide alternanze tra momenti soleggiati e momenti caratterizzati da nuvole e rovesci sparsi. Lesubiranno unda oggial minor soleggiamento epiùin, anche se rimarranno sempre su valori piuttosto elevati e saranno accompagnate da un alto livello di umidità. Martedì 26 luglio 2022 Tempo ...

