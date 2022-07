Processo Griner, la difesa: “Cannabis portata a Mosca involontariamente” (Di martedì 26 luglio 2022) Il Processo di Brittney Griner, giocatrice della Phoenix Mercury nella WNBA, si è arricchito con una nuova udienza. I legali della due volte medaglia d’oro olimpica hanno posto l’accento in particolare sul concetto d’involontarietà. Ricordiamo che la cestista lo scorso febbraio è stata arrestata in un aeroporto di Mosca in quanto portava con sè delle bombolette contenenti olio di Cannabis. Questo (illegale in Russia) è considerato un medicinale legittimo in altri paesi occidentali. Nel novero sono compresi ovviamente gli Stati Uniti. “Non stiamo sostenendo che Brittney l’abbia presa qui come medicina. Stiamo ancora dicendo che l’ha portata qui involontariamente perché aveva fretta. Il pubblico russo deve sapere, e la corte russa in primo luogo deve sapere, che non è stato utilizzato ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ildi Brittney, giocatrice della Phoenix Mercury nella WNBA, si è arricchito con una nuova udienza. I legali della due volte medaglia d’oro olimpica hanno posto l’accento in particolare sul concetto d’involontarietà. Ricordiamo che la cestista lo scorso febbraio è stata arrestata in un aeroporto diin quanto portava con sè delle bombolette contenenti olio di. Questo (illegale in Russia) è considerato un medicinale legittimo in altri paesi occidentali. Nel novero sono compresi ovviamente gli Stati Uniti. “Non stiamo sostenendo che Brittney l’abbia presa qui come medicina. Stiamo ancora dicendo che l’haquiperché aveva fretta. Il pubblico russo deve sapere, e la corte russa in primo luogo deve sapere, che non è stato utilizzato ...

