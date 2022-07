Lorella Cuccarini torna a discutere con Heather Parisi | “Mi ha bloccata su tutti i social”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Quando un rapporto si rompe, oggi più che mai la rottura viene sancita anche dal blocco sui. Non succede solo alle persone comuni, ma anche ai vip. È questo il caso di. I loro dissapori (almeno quelli più recenti) risalgono al 2016, quandorono a calcare il palco insieme per lo show di Rai 1 Nemicamatissima. In quell’occasione laaveva lamentato il fatto che la collega non avesse ascoltato le sue proposte artistiche e l’avesse relegata a un ruolo da ospite più che da co-conduttrice. Quelle parole colsero di sorpresa la, che ancora oggi in un’intervista a La nuova Sardegna confessa: “Quanto è successo dopo ci ha lasciatoa bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato ...