La bimba morta in casa a Milano di fame e sete, i punti irrisolti dall’autopsia: attese le analisi sul biberon (Di martedì 26 luglio 2022) L’unica certezza incontrovertibile per è che la piccola Diana sarebbe morta per stenti. Ma dall’autopsia i medici legali non avrebbero ancora trovato una causa evidente che possa spiegare la morte della bimba di 18 mesi abbandonata per 6 giorni in casa da sola da sua madre Alessia Pifferi. Saranno necessari altri accertamenti, attesi nelle prossime settimane, per chiarire se la piccola sia morta oltre che per stenti, anche perché sedata con una dose massiccia di tranquillante. Pare, però, che il decesso sia avvenuto oltre 24 prima del giorno del ritrovamento, cioè mercoledì 20 luglio. Potranno essere decisive le analisi della polizia scientifica sul latte del biberon trovato accanto al corpo della bambina, per capire se contenesse benzodiazepine e se vi siano tracce ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) L’unica certezza incontrovertibile per è che la piccola Diana sarebbeper stenti. Mai medici legali non avrebbero ancora trovato una causa evidente che possa spiegare la morte delladi 18 mesi abbandonata per 6 giorni inda sola da sua madre Alessia Pifferi. Saranno necessari altri accertamenti, attesi nelle prossime settimane, per chiarire se la piccola siaoltre che per stenti, anche perché sedata con una dose massiccia di tranquillante. Pare, però, che il decesso sia avvenuto oltre 24 prima del giorno del ritrovamento, cioè mercoledì 20 luglio. Potranno essere decisive ledella polizia scientifica sul latte deltrovato accanto al corpo della bambina, per capire se contenesse benzodiazepine e se vi siano tracce ...

