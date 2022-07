Investimenti nel digitale: la soluzione di G-Network, di Gianluca Poggi (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 26 Luglio 2022.Ci sono tanti metodi per investire i propri soldi. Oggi è diventata un’operazione che non richiede un ingente capitale o una solida preparazione in tema di finanza, grazie alle attività di investimento online. Queste attività mirano a portare anche privati o “laici” del mondo della finanza a provare il brivido di investire denaro per ottenere ritorni soddisfacenti, a fronte di un rischio minimo. Ci sono delle forme di investimento oggi che consentono addirittura di finanziare progetti che in futuro potrebbero migliorare la vita delle persone. Alcuni di questi consistono nel lancio di start up e piccole aziende che in un domani potrebbero cambiare la nostra quotidianità. E’ il caso di Airbnb, Spotify o anche PayPal. Un tempo non erano altro che piccole start up in cui molti investitori avevano creduto. Altri progetti possono consistere nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 26 Luglio 2022.Ci sono tanti metodi per investire i propri soldi. Oggi è diventata un’operazione che non richiede un ingente capitale o una solida preparazione in tema di finanza, grazie alle attività di investimento online. Queste attività mirano a portare anche privati o “laici” del mondo della finanza a provare il brivido di investire denaro per ottenere ritorni soddisfacenti, a fronte di un rischio minimo. Ci sono delle forme di investimento oggi che consentono addirittura di finanziare progetti che in futuro potrebbero migliorare la vita delle persone. Alcuni di questi consistono nel lancio di start up e piccole aziende che in un domani potrebbero cambiare la nostra quotidianità. E’ il caso di Airbnb, Spotify o anche PayPal. Un tempo non erano altro che piccole start up in cui molti investitori avevano creduto. Altri progetti possono consistere nella ...

